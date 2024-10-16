  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Malatya depremini 15 gün önceden bilmişti! Yeni uyarı geldi

Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş'ın ekim ayının başında Özlem Uçar ile Youtube'da yaptığı "Kadim Sırlar" programında deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Malatya depremini 15 gün önceden bilmişti! Yeni uyarı geldi

Malatya Kale merkezli saat 10:46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 60'a yakın artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş, Batman, Tunceli'de, Kayseri gibi çok sayıda ilden hissedildi. Deprem nedeniyle bir kez daha yürekler ağza geldi. 

Spiritüel danışman Macide Zühre Ağırbaş'ın Ekim ayının başında gazeteci Özlem Uçar ile birlikte yaptığı "Kadim Sırlar" programında büyük deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Ağırbaş, "Büyük yangın ve depremler olacak. Güneş tutulması eşittir deprem. Yıldıznamede büyük deprem olacağı çıkıyor. Ama 3 ay içerisinde olur ama kışın ortasında olur, ama 15 gün içinde olur. Onu bilemem. Büyük bir deprem bekliyoruz." dedi. 

Uçar'ın deprem olacak bölgeyi sorması üzerine Ağırbaş o programda, "Bölge vermemeyim, insanları tedirgin etmek istemiyorum. Korku ile yaşamak doğru değil. Korku enerjisi yaymak doğru değil. Ama evimizi ağır eşyalardan arındırabiliriz." ifadelerini kullandı. 

Ağırbaş, MedyaTava'ya bir büyük deprem daha beklediğini açıkladı. O programda Ağırbaş, Siyasi büyüklerimizden bir tanesinin hastalığının çok ciddi boyuta ulaşacağı, siyasetten çekileceği görülüyor. Bunlar bugün olacak işler değil. Aralık sonuna kadar hatta ocağın ilk haftasına kadar bunlar gündemimizi meşgul edecek. İsim vermek istemiyorum ama beklediğimiz beklemediğimiz olaylar var." iddialarını sıraladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!
  Gündem

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!

Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak
  Hayatın İçinden

Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti
  Gündem

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi
  Magazin

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi

Ziynet Sali'den aşk itirafı!
  Magazin

Ziynet Sali'den aşk itirafı!