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Magazin dünyasını sarsacak şok iddia! Bebek Otel'de koca kavgası...

Bebek Otel'de koca kavgası... İşte detaylar...

Magazin dünyasını sarsacak şok iddia! Bebek Otel'de koca kavgası...

Snob Magazin'in özel haberi magazin gündemini sarsacak; Ünlü bir şarkıcı ile ünlü yaşam koçunun Bebek'teki bir otelde kavgası magazin dünyasının son günlerde konuştuğu konulardan biri...

 Magazin dünyasını sarsacak şok iddia! Bebek Otel'de koca kavgası...

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla gittiği Bebek'teki otelde yıllardır yakın arkadaşı olan yaşam koçunu görünce üzerine yürüdü... Şarkıcının, yaşam koçunun üzerine yürümesinin sebebi ise eski kocasıyla yakınlaşması olduğu iddia ediliyor. İkiliyi, mekanın garsonların ve müşteriler araya girerek, ayırdı.

 Magazin dünyasını sarsacak şok iddia! Bebek Otel'de koca kavgası...

Ünlü şarkıcı, evli olduğı iş insanının zayıflaması için yakın arkadaşı olan yaşam koçuna aylık 200 bin TL verdi. İş insanı ise, eşinin yakın arkadaşı olan yaşam koçuyla aylarca çalıştı.

 Magazin dünyasını sarsacak şok iddia! Bebek Otel'de koca kavgası...

Şarkıcı, geçtiğimiz aylarda bir anda boşandığı eşinin davadan hemen sonra sık sık yaşam koçuyla fotoğraf paylaşması üzerine çılgına döndü. İş insanı ve yaşam koçunun sık sık paylaşım yapması üzerine sinirlenen şarkıcı, otelde gördüğü arkadaşının üzerine yürüdü.

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