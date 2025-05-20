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Maestro dizisi sete çıktı!

Maestro dizisi sete çıktı! İşte detaylar...

Maestro dizisi sete çıktı!

İda filmin güçlü oyuncu kadrosundan oluşan ve merakla beklenen dizisi Maestro sete çıktı! Setten ilk kareler yayınlandı.

Maestro dizisi sete çıktı!
Başrolde Uğur Yücel’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım, Onur Seyit Yaran, Büşra Pekin, Deniz Işın, Kubilay Tunçer, Cem Davran, Şenay Gürler, Hamza Yazıcı, Osman Karakoç, Zeynep Atılgan, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Sermet Yeşil, Teoman Kumbaracıbaşı, Ertan Ekmekçi, Mert Yavuzcan ve Reyhan Özdilek yer alıyor.

Maestro dizisi sete çıktı!
Doktor Mümtaz Curaçalı’nın hastalarını sıra dışı yollar kullanarak dünyadan intikam almaya çalıştığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor.

Maestro dizisi sete çıktı!
Sezonun merakla beklenen dizilerinden biri olan Maestro’nun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

 Maestro dizisi sete çıktı!Maestro dizisi sete çıktı!Maestro dizisi sete çıktı!Maestro dizisi sete çıktı!

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