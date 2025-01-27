Mabel Matiz’den albümün ilk sürprizi: ‘Kerem Gibi’

Uzun bir süredir ilk 3 albümünden derlediği şarkılarını yeni kayıtlarıyla yayınlayacağı ‘remake’ albümün hazırlığında olan Mabel Matiz, ‘Kerem Gibi’ şarkısını sevenleriyle buluşturdu. 12 şarkıdan oluşan ve ‘Aklıselim’ adını taşıyan albümün duyurusu ‘Kerem Gibi’ ile oldu.

‘Aklıselim’in ilk teklisi olma özelliğini taşıyan ‘Kerem Gibi’nin prodüksiyonu ise Zafer Tunç Resuloğlu imzası taşıyor.

Kerem Gibi, yeni kayıtları ve prodüksiyonu ile Pose Records etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

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