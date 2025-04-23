  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Lvbel C5'ten olaylı doğum günü

Lvbel C5'ten olaylı doğum günü. İşte detaylar...

Lvbel C5'ten olaylı doğum günü

HavHavHav ile dillere pelesenk olan rap dünyasının gözde ismi Lvbel C5, yeni yaşını Boğaz manzaralı Farazi Bosphorus’ta unutulmaz bir partiyle kutladı.

 Lvbel C5'ten olaylı doğum günü

Geceye damgasını vuran an ise, kral tacı şeklindeki pastasının mumlarını üflediği an oldu.

 Lvbel C5'ten olaylı doğum günü


Ünlü rapçi, gece boyunca yakın dostlarıyla eğlencenin dozunu artırdı. Paraların havada uçuştuğu doğum günü kutlamasında, Lvbel C5, adeta para sağanağı estirdi. Mekanı dolduran konuklar ise bu gösteriye hayranlıkla tanıklık etti.

 Lvbel C5'ten olaylı doğum günü

Lvbel C5, yeni yaşına yine çok konuşulacak bir kutlamayla ‘merhaba’ dedi!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    BEĞENMEDİM
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!
  Magazin

Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaptan ilk kez konuştu!

Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular
  Magazin

Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

Bursa Kebap Evi 13 ülkede 150 şubeye ulaştı
  Hayatın İçinden

Bursa Kebap Evi 13 ülkede 150 şubeye ulaştı

Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya açıklaması!
  Magazin

Ceren Benderlioğlu'ndan Eşref Rüya açıklaması!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM turu!
  Magazin

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM turu!

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu
  Gündem

Cerrahpaşa'da 23 nisan coşkusu