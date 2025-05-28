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LVBEL C5'in tahliye edildi

LVBEL C5'in tahliye edildi. İşte detaylar...

LVBEL C5'in tahliye edildi

22 gün önce uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklanan rapçi Lvbel C5 tahliye edildi.

 LVBEL C5'in tahliye edildi

Lvbel C5 ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu’ kapsamında 22 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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