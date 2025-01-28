  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!

Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı! İşte detaylar...

Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!

NTV ekranlarının en özel programlarından biri olan Bambaşka Sohbetler'de Düvenci'nin haftanın ilk gününde konuğu, oğlu Ali ve eşi Atilla Saral'la Londra'da kariyerine ve yaşamına devam eden oyuncu İnci Türkay oldu.

 Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!


HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA
İnci Türkay, Türkiye'deki yaşamına veda edip Londra'ya yerleşmesini Ceyda Düvenci'ye şu cümlelerle anlattı: "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi"

 Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!


Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

 Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!

ALİ BENİM İÇİN HER ŞEYİN ÖNÜNDE
İnci Türkay, eşi Atilla Saral'ı ve yaşamını anlatırken de dikkat çeken cümleler kurdu.

 Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!

Türkay: "Ali benim için her zaman her şeyin önünde, tek çocuğum, tek oğlum, Atilla da bunu çok güzel kabul etmiş, sindirmiş bir insan. Hep Ali hep Ali hep Ali beni çok eleştirdiler bu sebeple ama, evlat başka bir şey..."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Rolü için 15 kilo alan Burç Kümbetlioğlu, 1.5 aylık özel eğitim gördü!
  Magazin

Rolü için 15 kilo alan Burç Kümbetlioğlu, 1.5 aylık özel eğitim gördü!

Bengü'den Kervan açıklaması
  Magazin

Bengü'den Kervan açıklaması

Ayşe Barım tutuklandı
  Gündem

Ayşe Barım tutuklandı

Yeni markaya eğlenceli tanıtım
  Cemiyet

Yeni markaya eğlenceli tanıtım

Şevket Çoruh kızı Turna'ya doğum günü partisi düzenledi
  Magazin

Şevket Çoruh kızı Turna'ya doğum günü partisi düzenledi

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı
  Gündem

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı