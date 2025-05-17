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Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!

Ünlü şarkıcı Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi! İşte detaylar...

Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, İstanbul'da sahne alacağı mekanda protesto edildi.

 Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!

Kuliste korku dolu anlarını paylaşan şarkıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyerek, "Can güvenliğim yok" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!
Yüzlerce güvenlik güçleri alana giderek, protestocuların mekana girmemesi için engel oldu.

Linet sahne alacağı mekanın önünde protesto edildi!

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