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Limak Filarmoni Orkestrası yeni yıl konserlerine geri sayım başladı

Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserleri için geri sayıma başladı. Dünyaca ünlü opera yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak konserler; 17 Şubat’ta İstanbul’da, 19 Şubat’ta ise Ankara’da gerçekleşecek. İtalyan şef Nicola Colabianchi’nin yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto sahne alacak.

Limak Filarmoni Orkestrası yeni yıl konserlerine geri sayım başladı

Eğitim, kültür sanat ve girişimcilik alanlarındaki sosyal faaliyetleriyle topluma pozitif katkı sağlamayı amaçlayan Limak Vakfı, bünyesinde yürüttüğü toplumsal fayda projelerinden Limak Filarmoni Orkestrası ile 2025 yılı konser sezonuna start veriyor. Türkiye'nin kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle birleştiren ve geçtiğimiz Ekim ayında verdiği görkemli konserle Barselona’da uluslararası arenaya açılan Limak Filarmoni Orkestrası, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü geleneksel yeni yıl konserleriyle Şubat ayında İstanbul ve Ankara’daki sanatseverlerle bir araya gelecek. ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserlerde, özenle seçilmiş eserlerden oluşan geniş bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Limak Filarmoni Orkestrası yeni yıl konserlerine geri sayım başladı

İstanbul’dan Ankara’ya opera rüzgârı

Çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserleri serisinin ilkini 17 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, ikinci konseri ise 19 Şubat’ta Ankara Congresium’da gerçekleştirecek. Bu eşsiz konserlerde, dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Napoli Teatro di San Carlo, Bolshoi Theatre, Wiener Staatsoper gibi prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış ve prestijli konser salonlarında sahne almış soprano Carolina López Moreno sahne alacak. 

Orkestra şefliğini İtalya'nın dünyaca ünlü maestrosu ve operanın önde gelen isimleriyle uzun yıllara dayanan iş birlikleri bulunan Nicola Colabianchi’nin üstlendiği ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

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