Liberty Signa Türkiye’deki ilk BOVISAJ etkinliğine ev sahipliği yaptı

“Sisters” adlı reality şovlarıyla Ortadoğu’da izlenme rekorları kıran Nadine ve Farah Abdel Aziz kardeşler Liberty Signa’ya geldi.

Etkinliğin dikkat çeken katılımcıları arasında, sosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip ve etkili söylemleri ile tanınan Kardashian Kardeşler’e benzetilen Lübnanlı Farah ve Nadine Abdel Aziz yer aldı. Lübnanlı Kardeşlerin organizasyona katılımı etkinliğin küresel çekiciliğini gözler önüne serdi.

Liberty Signa, Ünlü İsimleri Sağlıklı Yaşam Etkinliğinde Ağırladı

Dört gün süren BOVISAJ etkinliği, ünlü bütünsel terapist Leila Haddioui liderliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşti ve Liberty Signa’nın huzurlu ve lüks ortamından faydalandı. Etkinlik, yoga, yüz fitness programı, masaj, hareket terapisi, farkındalık, yürüyüş meditasyonu, sanat terapisi ve dans gibi çeşitli aktivitelerle beden, zihin ve ruhu uyumlu hale getirmeyi amaçladı.

Önde Gelen İngiliz Gazeteciler Etkinlikteydi

Etkinliğe ünlü isimlerin yanı sıra İngiliz medya kuruluşlarının önde gelen editörleri de katıldı. Katılımcılar arasında Dublin City Radyo ve The Taste sitesinden Melanie May, The Times’tan Antonia Windsor, The Telegraph Yasemen Kaner White ve Almanya Bunte Magazine editörü Janine Erdem Whitte yer aldı.

Ünlüler, Sağlıklı Yaşam ve Rahatlamanın Keyfini Çıkardı

BOVISAJ organizasyonu için Liberty Signa’ya gelen Faslı ünlü aktris Leila Haddioui ve İngiliz model Caroline Labouchere gibi uluslararası ünlüler, ünlü İngiliz Stilist ve TV Sunucusu Naomi Isted, Hannah Wilson, Anna Trunq gibi medya fenomeni isimler de etkinliklere katıldı. Katılımcılar, Liberty Signa’nın huzurlu ve lüks ortamında bütünsel terapilerin keyfini çıkarırken, Akdeniz’in muhteşem manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı buldu.

Beden ve Ruh için Lüks Bir Kaçış

Liberty Signa’daki BOVISAJ etkinliği, kapsamlı bir sağlıklı yaşam deneyimi sunmanın yanı sıra, katılımcılara huzurlu bir tatil fırsatı da sundu. Misafirler, Liberty Signa’nın lüks, huzurlu ve sakin ortamında hem dinlendi hem de Akdeniz’in tüm güzelliklerinin yer aldığı manzara eşliğinde keyifli bir tatil geçirdi.

