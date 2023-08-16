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Leyla Tanlar'ın bu fotoğrafına bakın sevgilisi Burak Dakak ne yorum yaptı?

Leyla Tanlar'ın bu fotoğrafına bakın sevgilisi Burak Dakak ne yorum yaptı? İşte detaylar...  

Leyla Tanlar'ın bu fotoğrafına bakın sevgilisi Burak Dakak ne yorum yaptı?

Leyla Tanlar tatile devam ediyor.

Leyla Tanlar'ın bu fotoğrafına bakın sevgilisi Burak Dakak ne yorum yaptı?

Oyuncu deniz kenarında çektirdiği kareyi Instagram'da paylaştı.

Leyla Tanlar'ın bu fotoğrafına bakın sevgilisi Burak Dakak ne yorum yaptı?
Tanlar'ın bir süredir birlikte olduğu Burak Dakak ise, "Çok güzelsin aşkım. Silsene" yazdı.

Leyla Tanlar'ın bu fotoğrafına bakın sevgilisi Burak Dakak ne yorum yaptı?

Oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

 

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