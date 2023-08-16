Leyla Tanlar tatile devam ediyor.

Oyuncu deniz kenarında çektirdiği kareyi Instagram'da paylaştı.



Tanlar'ın bir süredir birlikte olduğu Burak Dakak ise, "Çok güzelsin aşkım. Silsene" yazdı.

Oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

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