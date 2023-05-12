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Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlendi mi?

Burak Dakak ve Leyla Tanlar, evlendiği yönünde çıkan haberlere ilk kez açıklık getirdi. İşte detaylar...

Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlendi mi?

 

Burak Dakak ve Leyla Tanlar, önceki gün Arnavutköy'deydi.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlendi mi?

Sur Balık çıkışı görüntülenen çift, "Biz çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte Mert'in doğum gününe geldik. Yeni yaşı kutlu olsun. Çok yakın arkadaşımız" dedi.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlendi mi?

Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren çift, "Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama olabilir müsaitlik durumumuza göre. Zamanı gelince bakacağız" diye konuştu.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlendi mi?

Gazetecilerin Mert Yazıcıoğlu'nun "Evlendiler" açıklamasını sorması üzerene kahkaha atan Tanlar ve Dakak, "Dizimiz ile ilgili bir spoiler vermişler. Biz evlenmedik" dediler. Genç aşıklar, daha sonra gelen taksi ile oradan ayrıldı.

 

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