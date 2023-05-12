Leyla Tanlar ile Burak Dakak evlendi mi?

Burak Dakak ve Leyla Tanlar, önceki gün Arnavutköy'deydi.

Sur Balık çıkışı görüntülenen çift, "Biz çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte Mert'in doğum gününe geldik. Yeni yaşı kutlu olsun. Çok yakın arkadaşımız" dedi.

Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren çift, "Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama olabilir müsaitlik durumumuza göre. Zamanı gelince bakacağız" diye konuştu.

Gazetecilerin Mert Yazıcıoğlu'nun "Evlendiler" açıklamasını sorması üzerene kahkaha atan Tanlar ve Dakak, "Dizimiz ile ilgili bir spoiler vermişler. Biz evlenmedik" dediler. Genç aşıklar, daha sonra gelen taksi ile oradan ayrıldı.

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