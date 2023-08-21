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Lewis Hamilton Kapadokya'da

Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Britanyalı yıldız Lewis Hamilton, Kapadokya'ya geldi. İşte detaylar...

Lewis Hamilton Kapadokya'da

Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Britanyalı yıldız Lewis Hamilton, Türkiye'ye geldi.

Lewis Hamilton Kapadokya'da
Formula 1'e verilen arada şampiyon pilot, Kapadokya'da arkadaşlarıyla birlikte balona bindikleri anları takipçileriyle paylaştı.

Lewis Hamilton Kapadokya'da
Hamilton, o anları Instagram'dan paylaştı.

Lewis Hamilton Kapadokya'da

Pilota, kısa sürede binlerce mesaj yağdı.

Lewis Hamilton Kapadokya'da

Hamilton'a Türk takipçileri, ülkemiz hakkında bilgi verdi.

Lewis Hamilton Kapadokya'da

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