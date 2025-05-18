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Levon Kordonciyan: Ülkemizden gitmeyi hiç düşünmedik

Levon Kordonciyan: Ülkemizden gitmeyi hiç düşünmedik

Levon Kordonciyan: Ülkemizden gitmeyi hiç düşünmedik

Levon Kordonciyan dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından birisi olan WorldEf'i ziyaret etti.

 Levon Kordonciyan: Ülkemizden gitmeyi hiç düşünmedik

WorldEf CEO'su Ömer Nart'ın moderatörlüğünde konuşmacı olan Levon Kordonciyan, "9 binin üzerinde smokin kataloğuna sahibim. Her yaş ve bedene yıllardır hizmet veriyorum. Terzilik mesleğini yaşatan ve o bayrağı elinde bulunduran yegane isimim hatta bana son mohikan diyenler oluyor. Yıllar içerisinde birçok terzi yurtdışına gitmeyi tercih etti. Ben ve ailem ülkemizden gitmeyi hiç düşünmedik. Dünyanın birçok yerinden müşterim var, ülkemize döviz kazandırmaktan mutlu oluyorum" diye konuştu.

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