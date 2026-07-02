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Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Yaz sezonunun gözde adreslerinden Türkbükü Dürdane 1901, Bodrum gecelerine damga vuran bir konsere ev sahipliği yaptı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Kuşum Aydın, sahnedeki enerjisi ve güçlü performansıyla mekanı dolduran misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Sahneye adım attığı andan itibaren alkışlarla karşılanan ünlü sanatçı, sadece şarkılarıyla değil duygusal anlarıyla da geceye iz bıraktı.

 Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Annesine olan bağlılığıyla tanınan Kuşum Aydın, yaptığı her işte en büyük destekçisinin annesi olduğunu vurgularken, sahnede yaptığı anlamlı jestle izleyenleri duygulandırdı. Annesi Şelale Hanım’ın yanına giderek “Uçur Beni” şarkısını birlikte seslendiren sanatçı, yüzlerce misafirin önünde sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

 Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Kendine özgü yorumu ve sahne hakimiyetiyle beğeni toplayan Kuşum Aydın, repertuvarındaki hit parçaları konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar temposunu düşürmeyen sanatçı, müzik ve eğlenceyi zirveye taşıdı.

 Kuşum Aydın’dan unutulmaz performans

Dürdane 1901’i dolduran eğlence tutkunları, şarkılara eşlik edip dans ederek yaz akşamının keyfini doyasıya yaşadı. Samimi tavırları ve sahnedeki enerjisiyle büyük alkış alan Kuşum Aydın, uzun süre sahnede kalarak Bodrum gecelerine unutulmaz bir imza attı.

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