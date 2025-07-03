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Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda. İşte detaylar...

Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

Mehmet Emin Yıldırım’ın yazıp yönettiği “ul: Dilemma filminin çekimleri tamamlandı. Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün üstlendiği psikolojik gerilim filmi, 29 Ağustos’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Mehmet Emin Yıldırım’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, LilYapım imzasını taşıyan psikolojik gerilim türündeki Kul: Dilemma filminin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.

 Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün paylaştığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin kadrosunda Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Şeyma Peçe, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mertkan Arat, Enis Boztepe ve Mustafa Konak gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

 Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYATLAR
Sadece bir gece içinde geçen olayları konu alan film, insan ruhunun karanlık ve katmanlı yönlerine odaklanıyor. Yiğit Çelebi filmde İstanbul’un arada kalmış mahallelerinden birinde yaşayan, içine kapanık bir market işletmecisi olan Yiğit karakterini canlandırıyor. Gürgen Öz ise karanlık geçmişiyle dikkat çeken Fosfor rolünde. Yapımda; Yiğit’in sıradan hayatı, yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk arkadaşı Fosfor’la birlikte altüst oluyor. Bu tesadüfi karşılaşma, iki karakteri geri dönüşü olmayan bir yolculuğun içine sürüklüyor.

 Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

GERİLİM YÜKLÜ BİR HİKÂYE
Sinemaseverleri heyecanlandıran Kul: Dilemma'da Şeyma Peçe, Yiğit’in eşi Semra’yı; Birgül Ulusoy, annesi Aysel’i; Mustafa Konak ise oğlu Kemal’i canlandırıyor. Sadi Celil Cengiz’in polis memuru Fatih karakterine hayat verdiği filmde “Arka Sokaklar” dizisiyle tanınan Özlem Çınar da ‘Hatice’ rolünde.

 Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

VİZYON TARİHİ 29 AĞUSTOS
İstanbul’un gece atmosferini etkileyici bir şekilde perdeye taşıyacak olan Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyona girecek. Gerilim ve psikolojik derinliği bir araya getiren film, sinema dünyasında ses getirecek.

 

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