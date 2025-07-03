 Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyonda

Mehmet Emin Yıldırım’ın yazıp yönettiği “ul: Dilemma filminin çekimleri tamamlandı. Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün üstlendiği psikolojik gerilim filmi, 29 Ağustos’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Mehmet Emin Yıldırım’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, LilYapım imzasını taşıyan psikolojik gerilim türündeki Kul: Dilemma filminin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.

Başrollerini Yiğit Çelebi ve Gürgen Öz’ün paylaştığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin kadrosunda Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz, Şeyma Peçe, Birgül Ulusoy, Tayfun Sav, Mertkan Arat, Enis Boztepe ve Mustafa Konak gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

BİR GECEDE DEĞİŞEN HAYATLAR

Sadece bir gece içinde geçen olayları konu alan film, insan ruhunun karanlık ve katmanlı yönlerine odaklanıyor. Yiğit Çelebi filmde İstanbul’un arada kalmış mahallelerinden birinde yaşayan, içine kapanık bir market işletmecisi olan Yiğit karakterini canlandırıyor. Gürgen Öz ise karanlık geçmişiyle dikkat çeken Fosfor rolünde. Yapımda; Yiğit’in sıradan hayatı, yıllar sonra karşısına çıkan çocukluk arkadaşı Fosfor’la birlikte altüst oluyor. Bu tesadüfi karşılaşma, iki karakteri geri dönüşü olmayan bir yolculuğun içine sürüklüyor.

GERİLİM YÜKLÜ BİR HİKÂYE

Sinemaseverleri heyecanlandıran Kul: Dilemma'da Şeyma Peçe, Yiğit’in eşi Semra’yı; Birgül Ulusoy, annesi Aysel’i; Mustafa Konak ise oğlu Kemal’i canlandırıyor. Sadi Celil Cengiz’in polis memuru Fatih karakterine hayat verdiği filmde “Arka Sokaklar” dizisiyle tanınan Özlem Çınar da ‘Hatice’ rolünde.

VİZYON TARİHİ 29 AĞUSTOS

İstanbul’un gece atmosferini etkileyici bir şekilde perdeye taşıyacak olan Kul: Dilemma 29 Ağustos’ta vizyona girecek. Gerilim ve psikolojik derinliği bir araya getiren film, sinema dünyasında ses getirecek.

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