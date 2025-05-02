 Küçük Karbon Kahramanları ödülünü aldı

Bilfen Anaokulları İklim Dedektifleri Takımı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) düzenlenen 10. İstanbul Karbon Zirvesinden ödülle döndü.

Bilfen Anaokulları öğrencileri, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında yaptıkları çalışmalar ile “SÜT-D 2025 Küçük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde düzenlenen 10’uncu İstanbul Karbon Zirvesinde “Bilfen’li İklim Dedektifleri Takımı” SÜT-D 2025 Küçük Karbon Kahramanı Ödülü’ne layık görüldü. Bilfen Anaokulu öğrencileri gösterilerinde “Küçük küçük adımlarla değiştir yarınları, iklimini koru, sev dünyayı” mottosuyla herkese neşe ve umut kaynağı oldu. Ödülü İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun elinden alan minikler; okullarında uygulanan çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını kapsayan eğitim programları ile küçük yaşlardan itibaren hem toplumsal sorumluluklarını yerine getiriyor hem de yaşadıkları çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

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