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Küçük Filozoflar Kampta

Butik, çocuklu aile kamplarıyla çocuklara ve ebeveynlere unutulmaz deneyimler kazandıran Küçük Filozoflar Kampta, ülkece dayanışmanın önemini vurgulayarak “Bize de Bekleriz” başlıklı bir proje başlattı.

Küçük Filozoflar Kampta

2023 kamplarında depremzede ailelere ücretsiz kontenjanlar açarak çocuklu aileleri kamplara dahil ediliyor ve güzel anılar biriktirmelerine

olanak sağlanıyor.

Mutlu Çocuklar Öğrenir mottosuyla çalışan ve kamp rotalarına yenilerini ekleyen Küçük Filozoflar Kampta, depremzede ailelerin acılarını paylaşıyor, yaraların sarılması gayretiyle yeni deyimler kazanmalarına ve güzel anılar biriktirmelerine yardımcı oluyor. Nisan ara tatilinden bu yana tüm kamp programlarına çocuklu aileler kontenjanlar doğrultusunda dahil ediyor. Ekip olarak her kamp programında çocuklu ailelerimizin yanlarında olduğunu hissettiriyor. Eğlence, sanat ve huzuru en doğal haliyle sunuyor ve “Bize de Bekleriz” diyor.

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