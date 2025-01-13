Kristal kar İngiltere basının radarında

The Independent, Telegraph, Travel Weekly ve The Sun gibi İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarının temsilcileri Duja Hotels ev sahipliğinde Sarıkamış’a düzenlenen geziye katıldı.

Özellikle kış turizmi açısından çok önemli olan bu ziyaret sırasında basın mensupları Ani Ören Yeri, Peynir müzesi gibi bölgenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret ettiler. Çıldır gölünde atlı kızak ve Sarıkamış kayak pistini deneyimleyen basın mensupları 3 günlük programlarını tamamladı. Dünya’da sadece Alplerde bulunan kristal kar ve pistler, basın mensuplarının odak noktasındaydı.

Duja Hotels Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, sürdürülebilir Turizm’in en önemli parçası olan destinasyon pazarlamasının, büyüme stratejileri içinde büyük bir önem taşıdığını, İngiltere ile başlayan bu tanıtım faaliyetlerine diğer hedef bölgeleri için de devam ettireceklerini söyledi.

Sömester İçin Özel Hazırlıklar

Kars’ın en güzel lokasyonu Sarıkamış’ta yer alan Duja Chalet, lüks mimarisi ve sunduğu ayrıcalıklı dünyasıyla bambaşka bir konfor sunuyor. Dünyanın sayılı bölgelerinde bulunan kristal kar ve sarıçam ormanlarının büyüleyici manzarasında konumlanan, 25 km uzunluğa sahip 9 adet pist alanı ile unutulmayacak bir kayak deneyimi yaşayabilirsiniz. Kış boyunca çocuklar için kayak kampları ve kayak ile yeni tanışacak olanlar için ise temel kayak eğitimi almak mümkün. Otel İşletme Müdürü Serdar Gezgin, özellikle sömestr döneminde otellerin doluluk oranlarının %90 civarında olduğunu, tüm kayak severler ve kayak ile tanışmak isteyenler için, eğitim ve ekipmanlarını otelde temin edebileceklerini bildirdi.

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