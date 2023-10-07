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Koronavirüse yakalanan Nilüfer ortaya çıktı

Koronavirüse yakalanan Nilüfer ortaya çıktı

Koronavirüse yakalanan Nilüfer ortaya çıktı

Nilüfer Yumlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldiği AVM’de mağazaları gezip alışveriş yapan usta sanatçıya, sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu. Yoğun ilgiden bir süre yürümekte zorlanan Nilüfer, yanına gelen hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektirip, ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Koronavirüse yakalanan Nilüfer ortaya çıktı
Yakın zamanda koronavirüse yakalanan ve konserlerini iptal ettiğini duyuran, usta sanatçı, muhabir arkadaşların geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Hastalığı atlatıp sağlığına kavuşan Nilüfer, "Çok şükür iyiyim, bu hastalığın bitmediğini hepimiz görüyoruz daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Başarılı sanatçı’nın siyahlar içindeki şık tarzı dikkatlerden kaçmazken, güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla da gönülleri fethetti. Nülüfer, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi görmüştü.

 

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