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Korkusuz Gazetesi'ne önemli atama

Mihriban Beyaz Korkusuz Gazetesi Yayın Yönetmeni oldu

Korkusuz Gazetesi'ne önemli atama

Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde yeniden yapılanma sürecinde taşlar yerine oturuyor. Her iki gazetede genç isimler önemli görevlere getirildi. Metin Yılmaz ve ekibinin yeni gazete için yollarını ayırdığı Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde yönetim kadrosu gençlere kaldı.

Korkusuz Gazetesi'ne önemli atama

Sözcü yönetimi Kenan Kurtkaya'ya bırakılırken, Korkusuz Gazetesi'ne Yayın Yönetmeni olarak tecrübeli gazeteci Mihriban Beyaz getirildi. Yazı İşleri Müdürü ise Firuze Şenavcı oldu. Mihriban Beyaz uzun yıllar Tavkvim Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmıştı. Günaydın, Bugün ve Habertürk gazetelerinde çalışan usta gazetecinin mevcut ekibiyle yola devam etmesi bekleniyor.

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