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Konuşan Resimler sergisi başlıyor

Sanatçı Ru Ceylan tarafından 2014’te başlatılan ve Türkiye’nin ilk betimlemeli sergi serisi olma özelliği taşıyan ‘Konuşan Resimler’, 13-19 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.

Konuşan Resimler sergisi başlıyor

Sanat ve düşünce dünyasının ilhamıyla hazırlanan ve Ru Ceylan kaleminden çıkan hikayelerin ünlü isimlerin yorumlarıyla canlanan tablolar, bu yılki sergide son kez sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Türk tiyatrosunun efsanevi isimlerini yağlı boya tablolarıyla ölümsüzleştiren sergi, 13-19 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 10.yılında veda ediyor. 

Konuşan Resimler sergisi başlıyor

SANATIN KALP ATIŞLARI: DUYULARA HİTAP EDEN BİR SERGİ 

19 Aralık’a kadar devam edecek serginin kalbi, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren büyüleyici eserlerle atıyor. Gonca Vuslateri’nin eşsiz sesi ve Nurettin Çolak’ın etkileyici bestesiyle hayat bulan Semiha Berksoy, Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar’ın güçlü yorumları ile Tuluğ Tırpan’ın bestesiyle Yıldız ve Müşfik Kenter tablosu ışıldıyor, Devrim Yakut’un sesi ve Kenan Doğulu’nun duygu yüklü bestesiyle ölümsüzleşen Cahide Sonku ayrıca Bülent Şakrak’ın sesli betimlemesi ve Salih Korkut Peker’in müziğiyle yeniden yorumlanan Hacivat Karagöz tablosu, serginin ruhunu oluşturan başyapıtlar arasında yer alıyor. Sanatın, görsel detayların ve seslerin birleştiği bu eserler, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmak için gün sayıyor. 

Konuşan Resimler sergisi başlıyor

13-19 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA AKM’DE 

Final sergisi için hazırlanan eserler, sadece sanatsal estetikleriyle değil, Türkiye’nin kültürel hafızasına kattıklarıyla da önemli birer miras olarak değerlendiriliyor. Her bir tablo, birer resim olmanın ötesine geçip, derin ve duygusal hikâyelerle yeniden hayat buluyor. ‘Konuşan Resimler’ 13-19 Aralık tarihleri arasında AKM’de, izleyenlere adeta bir duygu ve düşünce yolculuğuna çıkarak kapılarını son kez sanatseverlere açacak. 

Konuşan Resimler sergisi başlıyor

 

 

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