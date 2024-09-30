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‘Kızıl Goncalar’ kanal yayınından hemen sonra Disney+’ta  

NOW’ın pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi ‘Kızıl Goncalar’, yeni sezonunun ilk bölümüyle bu akşam (30 Eylül Pazartesi) izleyicileriyle yeniden buluşacak. Bu akşamdan itibaren bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için dizi Disney+’ta yayında olacak.

‘Kızıl Goncalar’ kanal yayınından hemen sonra Disney+’ta  

 

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer aldığı, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Tolga Tekin, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan ‘Kızıl Goncalar’ yeni sezonuyla bu akşam NOW’da seyircileri yeniden ekran başına kilitleyecek.

‘Kızıl Goncalar’ kanal yayınından hemen sonra Disney+’ta  

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı efsane dizi, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için TV yayınının hemen ardından Disney+’ta ve NOWTV.com.tr’de izlenebilecek.  

İlk sezonunun tüm bölümleriyle şu an yayında olan ‘Kızıl Goncalar’, yeni bölümleriyle TV yayınından hemen sonra Disney+’ta!

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