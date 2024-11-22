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Kıvılcım Ural’dan cesur bir çıkış

Kıvılcım Ural’ Spotify’de Türkçe Rock Listesine ilk sıradan girdi.

Kıvılcım Ural’dan cesur bir çıkış

Müzisyen Kıvılcım Ural, uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü Eteklerim Köpeklerim ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Salon İKSV’de gerçekleşen lansman gecesi, sanatçının yakın dostları ve hayranlarının coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Albümde yer alan 10 şarkının tanıtımı yapılırken, Ural sahnede albümdeki eserlerini ilk kez canlı olarak seslendirdi. Sanatçının kendine özgü tarzıyla harmanladığı şarkılar, dinleyicilerden tam not aldı.

 
Eteklerim Köpeklerim albümü Kıvılcım Ural’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacağa benziyor.

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