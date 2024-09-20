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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den aşk pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den aşk pozu! İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den aşk pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yakın arkadaşları Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe gitti. Tatlıtuğ, eşiyle romantik karesini paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den aşk pozu!
Oyuncuya beğeni yağdı.

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