Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den aşk pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yakın arkadaşları Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe gitti. Tatlıtuğ, eşiyle romantik karesini paylaştı.



Oyuncuya beğeni yağdı.

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