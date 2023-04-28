Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin geçen yıl sonu Ay Yapım'la anlaşma yapmış ve şirketin yeni yapacağı projelerde oynama kararı almıştı. Şu günlerde Türk Hava Yolları'nın reklam filmini çeken yakışıklı oyuncunun yeni dizi projesindeki partnerinin kim olacağı da merak konusuydu. Sonunda o isim belli oldu.

Genç kuşağın yetenekli gözde oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın Kerem Bürsin'in yeni dizisinin başrol kadın yıldızı olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi. Kulislerde bir araya gelip deneme çekimi yapan iki oyuncunun çok iyi anlaştıkları, yan yana da çok yakıştıkları da konuşuluyor. Proje, bir romantik komedi dizisi...





Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.