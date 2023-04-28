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Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner

Kerem Bürsin'in romantik komedideki projesindeki partneri belli oldu. Ünlü oyuncu, yakın zamanda kamera karşısına geçecek. İşte detaylar...

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner

 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin geçen yıl sonu Ay Yapım'la anlaşma yapmış ve şirketin yeni yapacağı projelerde oynama kararı almıştı. Şu günlerde Türk Hava Yolları'nın reklam filmini çeken yakışıklı oyuncunun yeni dizi projesindeki partnerinin kim olacağı da merak konusuydu. Sonunda o isim belli oldu.

Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner

Genç kuşağın yetenekli gözde oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın Kerem Bürsin'in yeni dizisinin başrol kadın yıldızı olduğu ve tarafların prensipte anlaştığı öğrenildi. Kulislerde bir araya gelip deneme çekimi yapan iki oyuncunun çok iyi anlaştıkları, yan yana da çok yakıştıkları da konuşuluyor. Proje, bir romantik komedi dizisi...


Kerem Bürsin'e yeni dizisinde sürpriz partner

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