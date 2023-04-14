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Kerem Bürsin'den sevgilisi Mehtap Algül'le ilgili radikal karar

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, İstanbul’un en prestijli sitesi Beykoz Konakları’nda 50 milyon TL’ye muhteşem bir malikane satın aldı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin'den sevgilisi Mehtap Algül'le ilgili radikal karar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde yaptığı gayrimenkul alımıyla gündemde. Yetenekli oyuncunun, İstanbul’un en prestijli sitesi Beykoz Konakları’nda 50 milyon TL’ye muhteşem bir malikane satın aldı.

Kerem Bürsin'den sevgilisi Mehtap Algül'le ilgili radikal karar

Beykoz Konakları, yeşillikleri içinde yer alan malikaneleriyle gösterişli yaşamıyla tanınan ve Türkiye’nin en elit kesiminin aranan adresi. Son teknoloji olanaklara sahip geniş bir alana yayılan site, Boğaz’ın nefes kesici manzarasını da sunuyor. Kerem Bürsin, bu lüks evde tek başına yaşamayacak!

Kerem Bürsin'den sevgilisi Mehtap Algül'le ilgili radikal karar
Geçtiğimiz günlerde yazmıştım... Yakışıklı oyuncu, bir süredir sosyal medyanın ünlü ismi Mehtap Algül ile birlikte. Duyduğuma göre yeni evine de yeni sevgilisiyle birlikte taşınacak.

Kerem Bürsin'den sevgilisi Mehtap Algül'le ilgili radikal karar

Hatta evin dekorasyonuna da şu sıralar birlikte karar veriyorlar.

 

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