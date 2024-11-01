Karadağ'a zirve daveti

Karadağ’daki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı Becic’e ‘Avrasya Ekonomi Zirveleri’ hakkında bilgi veren heyet, aynı zamanda kendisini 2024 yılında düzenlenecek olan ‘28. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet etti. Görüşmede önemli konular da ele alındı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.