Mustafa Keser, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel de sahne aldı. Çok kısa zaman önce öksürük nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyleyen 79 yaşındaki Mustafa Keser'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konulmuştu. Keser, sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bu durumun duyulmasını istemedim ben öyle anlatacak kimse değilim. O törenden bir kız vardı ona şifahen söyledim 'yazma ama' dedim, yazmış. Herkes arıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda. Ayrıca eşimin de tedavisi devam ediyor" dedi.

Mustafa Keser, "Yıllar geçmesine rağmen hala sahnelerde çok seviliyorsunuz. Var mı bir sırrınız?", "Sırrı adam olmaktan geçiyor. Önce adam olacaksın. Sonra sanatçılık geliyor. Böyle de güzel bir sanatçı okursan kaymak kadayıf okuyor. Atmış senedir devam ediyor. Halkın seni buralara getirdiğini sende buralara geldiğini unutmayacaksın seni buraya getiren insanlara saygılı olacaksın” yanıtını verdi.



Sanatçı, "Mustafa Keser’in hayatının filmi olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Öyle bir durumlar var. Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz öyle bir proje var. Bakalım ne olacak. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar. Aklımdaki kişi Olgun Şimşek, oda beni kırmaz zaten eli saz tutar okur eder. Olgun’un oynamasını isterim tam biçilmiş kaftan kendisini beni her zaman dinlemeye gelir sahneye de çıkmışlığı vardır" cevabını verdi.

Keser, "Bülent Ersoy da film çekiyor. Sizde o film de yer alacak mısınız?" sorusuna, "Yok biz Bülent ile 40 yıllık dostuz ben onun hayatında fazla bulunmadım. Dolayısıyla onun her hangi bir anısında ben yokum yanı" yantıını verdi. Yeni projeleri için sanatçı, "YouTube kanalım vardı benim ama faaliyette değildi. Ufak MP3 lerle görüyorduk ama ciddi şekilde bir iki ay içerisinde ordan çok iyi yapımlarla iyi sunumlarla sevenlerimizin karşımda olacağız yine ihtiyaca cevap vereceğiz öyle laf olsun torba dolsun diye değil. Öyle hav havlar miyavlar yok yani sanat yapacağız" dedi.

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