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SnobMagazin.com

Kanser tedavisinde yanında olan doktorları için kitap yazdı

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca meme kanseri tedavisi gören Marmarisli Mehtap Yalçın (54), bu süreçte yaşadıklarını 'Ayrılık Vakti Hoşça Kal' adlı kitabında kaleme alarak emeği geçen hekimlere teşekkür etti.

Kanser tedavisinde yanında olan doktorları için kitap yazdı

Kendi yaşadıklarını başından sonuna kadar günlüğüne kaydettiğini ve sonra aldığı notları bir kitaba dönüştürdüğünü belirten Yalçın, benzer durumdaki hastalara 'Umudunuzu kaybetmeyin, mücadeleyi bırakmayın' mesajını verdiğini söyledi.

Kanser tedavisinde yanında olan doktorları için kitap yazdı

Mehtap Yalçın, kitabını Özel Egepol Hastaneleri İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Somalı, Katip Çelebi Üniversitesi Genel Cerrahi, Cerrahi Onkolojisi Uzm. Prof. Dr. Murat Kemal Atahan ve emeği geçen tüm vefakar sağlık çalışanlarına ithaf etti.

Kanser tedavisinde yanında olan doktorları için kitap yazdı

TEDAVİDE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ 

Mehtap hanımın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Işıl Somalı, tedavinin başarısında hastanın yüksek motivasyonu ve süreci sahiplenmesinin önemli rol oynadığını söyledi. 

Eser hakkındaki görüşlerini de dile getiren Somalı, şöyle devam etti: “Kitabın basıldığını öğrenince çok duygulandım. Sizi hasta gözüyle değerlendiren bir kitabın olması çok özel bir durum. Böyle bir esere konu olmak her hekime nasip olmaz. Mehtap hanımın görüşleri bizleri çok mutlu etti. Bu süreçte tüm Egepol ailesi olarak her zaman olduğu gibi en iyi tedaviyi uygulamaya çalıştık. Kendisini süreç boyunca yalnız bırakmadık. Onun duygularını anlamak, değerli olduğunu hissettirmek çok önemliydi. Karşılıklı gelişen güven duygusu ve yüksek motivasyonla birlikte süreci daha rahat geçirdik. Bunlar tedavi başarısını da önemli oranda etkiledi. Şu anda rutin kontrolleri hastanemizde devam ediyor. Bu kitap için kendisine çok teşekkür ederim, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim”

 

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