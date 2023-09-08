Kalben’e 10 bin kişilik dev koro

Konserden saatler önce sevgi ve neşeyle konseri beklemeye başlayan müthiş dinleyiciler beklemenin karşılığını doya doya aldılar.

Sonic Nomad’ın açtığı sahneye çıktığında, Kalben’in karşısında 10.000’i aşkın dinleyici vardı. İlker Deliceoğlu ve Tuğrul Bafra’nın eşliğinde gerçekleşen konser Yara’dan Düşünürüm’e, Saçlar’dan Kalp Hanım’a dek tüm sevilen Kalben şarkılarını kapsadı.

Eski Dünyanın Yangını adlı romanını 13 şarkılık bir albümle yayınlayan sanatçı, turnesine coşkuyla devam ediyor.

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