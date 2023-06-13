Ünlü şarkıcı Kalben'den itiraf: Kendi hayatında şiddet görmüş biri olarak...

Kalben, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Melek Mosso'yla ilgili konuşan Kalben, "Melek'i çok seviyorum. Bütün insanların özgürce sanatlarını icra edebilmelerini, özgürce hata yapabilmelerini ve özgürce saçmalayabilmelerini istiyorum. Hangi renkten, hangi inanç sisteminden, hangi cinsiyetten, hangi kimlikten ve hangi dilden olursa olsunlar..." dedi.

Melek Mosso'nun bazı kesim tarafından eleştirilmesine, "Kendi annesi de şiddet görmüş biri olarak, kendi çevresinde de şiddet olan biri olarak ve kendi hayatında şiddet görmüş biri olarak arkadaşıma, 'Sen bu gerçekleri niye söyledin?' diyebilirim. Bunlar bizim toprakların ve Orta Doğu'nun gerçekleri... Burada kadın, çocuk ve biraz farklı olmanın çok keyifli, bereketli ve rahat bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunlar gerçek değilmiş gibi davrananlarla konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Şarkıcı, "Bu konuları aşmak için ne yapmamız gerekiyor?" sorusuna, "Birbirimize aslında ne kadar yakın olduğumuzu ve birbirimize benzer yaralara ve sıkıntılara sahip olduğumuzu fark etmek gerekiyor. Birbirimizden herhangi bir sebepten ayrılmamamız gerekiyor. Birlikte olmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

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