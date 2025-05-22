 Kalben Derneği'nin Çocuk Köyü projesi Uniq Hall'da tanıtıldı

Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerileriyle, ayrımcılığa uğramadan hayata atılmalarını sağlamak amacıyla kurulan Kalben Derneği, Çocuk Köyü projesinin lansmanını Uniq Hall’da gerçekleştirdi. Geceye sanat, medya ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.

Kalben Derneği’nin destekçilerinden olan başarılı oyuncu Veda Yurtsever, oyuncu arkadaşları Yetkin Dikinciler, Bennu Yıldırımlar ve Şenay Gürler ile birlikte sahneye çıkarak korunma altındaki çocuklarla kısa bir temsil gerçekleştirdi. Sanatçıların bu anlamlı gösterisi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.



CEREN BENDERLİOĞLU: TATİLDE ANLATACAK ANILARI OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIM

Gecede dikkat çeken isimlerden biri de Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu oldu. Yoğun temposuna rağmen geceye katılan oyuncu, "İki gündür çok yoğun bir programım vardı. Üç saatlik bir uykuyla ayaktayım ama Kalben Derneği’nin hikayesini duyunca burada olmalıydım" diyerek duygularını paylaştı. Konuşmasında, kimsesiz çocukların okulun ilk günlerinde yaşadığı dışlanmışlık hissine değinen Benderlioğlu, "Tatilde ne yaptıklarını anlatacak bir anıları olmadığında kendilerini kötü hissediyorlar. Bu bile onların yanında olmam gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.



DANS VE ŞARKI SÜRPRİZİ!

Sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla beğeni toplayan oyuncu, "Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Kökenimde de bir dansçılık var. Belki ileride bir projede de görebilirsiniz" diyerek sevenlerine ipucu verdi. Geçtiğimiz bölümdeki etkileyici ağlama sahnesiyle izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu, sahneye dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben çok kolay ağlarım ve ağlamayı da severim. Ağlamak bence çok güzel bir duygu, insanın içini arındırır. Yazılan sahne zaten oldukça acıklıydı. Duygu durumu kendiliğinden o yöne kayınca gözyaşları da geliyor."

Güzel oyuncuya can verdiği Irmak karakteriyle benzer yönleri sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Sahiplendiğim insanlar vardır, onlara toz kondurmam. Dostluk benim için çok kıymetlidir. Sevmek de öyle kolay bir şey değildir, emek ister."

MURAT HAN: ÇOCUKLAR SADECE GÜLMELİ VE SEVGİYLE BÜYÜMELİ

Etkinliğe katılan Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu Murat Han ise, "Bu ülkede ailesi olmayan, yalnız büyüyen çocuklar var. Onların yalnız yürümesine izin veremeyiz. Çocuklar sadece gülmeli, oynamalı ve sevgiyle büyümeli. Aileler ne yaşarlarsa yaşasınlar, çocuklara sevgiyi ve merhameti eksik etmemeli" diyerek duygusal bir mesaj verdi.



Murat Han, "Çocukların iyi bir eğitime ihtiyaçları var ama her şeyden önce sevgiye ve merhameti öğrenmeye ihtiyaçları var. Bu duyguları öğrenen çocuklar büyüdüklerinde, yapılan hataları kalpleriyle tartarak davranırlar. Ben bu merhameti ailemden öğrendim" diyerek sözlerini tamamladı.

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