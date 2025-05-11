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Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! İşte detaylar...

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Geçtiğimiz aralık ayında Kadir İnanır'ın 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya geldiği için bir hafta evinde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi amacıyla kişiye özel rehabilitasyon programları ve tedavi seçenekleri sunan bir merkeze geçtiği belirtilmişti. Eski Milletvekili Levent Gök, sanatçıyı ziyaret etti.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
İnanır ile fotoğrafını paylaşan Levent Gök, "Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik.Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim" diye yazdı.

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