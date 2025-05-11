  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor. İşte detaylar...

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

2012 yılında Pınar Yıldırım tarafından kurulan ve yıllardır alternatif tiyatro sahnesinin en önemli duraklarından biri haline gelen Kadıköy Emek Tiyatrosu, perdeyi kapatıyor.

 Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

Sanatseverleri derinden sarsan bu vedaya, unutulmaz bir gece eşlik edecek.

 Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

(Elit Andaç Çam)

22 Mayıs akşamı, “Sahneye Veda” konseptiyle Kadıköy The Wall’da gerçekleşecek özel gecede, hem müzik hem de duygular sahnede olacak.

 Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

(Bennu Yıldırımlar)

Bu anlamlı gecede birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak ve Kadıköy Emek Tiyatrosu'na veda edecek.

 Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

(Damla Sönmez)


Bennu Yıldırımlar, Burcu Cavrar, Bülent Emrah Parlak, Damla Sönmez, Elit Andaç Çam, Engin Alkan, Hakan Efe Ünal, Melis İşiten, Merve Polat, Nergis Öztürk, Onur Özaydın,

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

(Melis İşiten)

Sitare Akbaş, Selen Öztürk, Tanıl Yöntem ve Yunus Emre Terzioğlu gibi pek çok tanınmış isim,

 Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

(Nergis Öztürk)

sahnede bir araya gelerek tiyatronun hatırasını yaşatacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
  Gündem

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları
  Magazin

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Koray Avcı'dan albüm müjdesi!
  Magazin

Koray Avcı'dan albüm müjdesi!

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
  Magazin

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!
  Hayatın İçinden

VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!

Müge Boz'un AVM tarzı!
  Magazin

Müge Boz'un AVM tarzı!