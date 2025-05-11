Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!

Kaan Yıldırım, Anneler Günü'nde hem eşi Pınar Deniz hem de annesi Seyhan Yıldırım ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı.



Oyuncu, eşi Pınar Deniz ve oğlu Fikret Hakan ile karelerini ve nostalji fotoğraflarını da yayınladı.



Yıldırım, "Benim canlarım.️ Anneler Günün'üz kutlu olsun" diye yazdı.

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