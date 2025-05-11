  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları! İşte detaylar...

Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!

Kaan Yıldırım, Anneler Günü'nde hem eşi Pınar Deniz hem de annesi Seyhan Yıldırım ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!
Oyuncu, eşi Pınar Deniz ve oğlu Fikret Hakan ile karelerini ve nostalji fotoğraflarını da yayınladı.

Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!
Yıldırım, "Benim canlarım.️ Anneler Günün'üz kutlu olsun" diye yazdı.

 Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!Kaan Yıldırım'dan Anneler Günü mesajları!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
  Gündem

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları
  Magazin

Nefise Karatay'dan Anneler Günü'nde kızı Maya ile paylaşımları

Koray Avcı'dan albüm müjdesi!
  Magazin

Koray Avcı'dan albüm müjdesi!

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor
  Kültür - Sanat

Kadıköy Emek Tiyatrosu sahneye veda ediyor

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
  Magazin

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!
  Hayatın İçinden

VIP İstanbul Güzellik Merkezi'nden çifte ödül!