 Kaan Cüreklibatır, babası Cüneyt Arkın’ın anısını böyle yaşatacak? Arkın, telif için oğullarına öyle bir şey söylemiş ki!

Snob Magazin'in haberine göre; Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Babasına benzetilmesine Cüreklibatır, "Ne zaman sokağa çıksak benzetiliyoruz. Bu gurur verici" dedi. Kardeşi Murat'la ilgili ise Cüreklibatır, "Londra'da kendisi... Bilgisayar yazılım programı yapıyor. Proje varsa Türkiye'ye geliyor. Genelde Londra'da... Ben oyunculuk yapmıyorum. Armut bende dibine düşmemiş. Tiyatroda babamı oynamıştım pandemiden önce, gurur verici işti. Kara Murat'ı canlandırmıştım. Baba çıtayı yükseğe çekmiş, kimse kolay kolay yetişemez.

40 sene önce çevrilmiş filmleri zevkle izleyip, aynı tadı alıyorum. Sokakta, 'Allah rahmet eylesin, çok seviyoruz' diyorlar. İki sene önce hayatını kaybetti. İçimizdeki sevgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.

BURADA BABAM EN BÜYÜK ÖRNEK

Yeni projeleri olduğunu belirten Kaan Cüreklibatır, "Anısını yaşatmakla ilgili güzel bir proje var. Yeni nesil için çizgi animasyon düşünüyoruz. Babam, 'Gençler tarihi ve kültürünü bilirse, yabancı özentisi olmaz' derdi. Gerçekten hep yabancı çizgi filmler. Niye kendi kahramanız yok dedik. Burada babam en büyük örnek. Türk mitolojisini tanıtalım istiyoruz. Senaryo bitti. Murat da yardımcı oluyor projede...



Belki bunun ileride filmi yapılırsa, biz niye oynamayalım? Battal karakteri üzerine gidiyoruz. Hep televizyonda izlediğimiz karakter onun çizgi animasyona taşınması... Mesela yaylada çadır kültürü... Kendi kültürümüzden karakterler anlatmak istiyoruz. Babamın, 'Onlarsız film çekilmez' dediği kötü karakterlerin çizimi de yapıldı. İhsan Gedik ve Kadir Kök'e kadar hepsinin çizimi yapıldı. Bu sefer tam tersi babamla kahramanlık hikayelerine atılacaklar" ifadelerini kullandı.



HALK TELİFİNİ SEVGİSİYLE VERDİ

Babasının hayat hikayesinin film olması için teklifler geldiğini belirten Kaan Cüreklibatır, "Bir kaç tane geldi. Değerlendiriyoruz. En büyük dikkat ettiğim konu çok seveni var. Mahçup olmamamız gerekiyor. Cüneyt Arkın, iki saatte anlatılacak hayat hikayesi değil. Belki çocukluğu, okul yılları ve sinemaya nasıl atıldığı gibi bölüm bölüm anlatılabilir. Özgün bir karakterdi" şeklinde konuştu.

Kaan Cüreklibatır, "Babanızı kim oynar diye düşündünüz mü?" sorusuna, "Düşünmedik. O başlı başına bir konu" diye cevap verdi. Teliflerle ilgili Cüreklibatır, "Babam teliflerle uğraşmazdı. Babam, 'Türk halkı beni sadece alkışlasın yeter' dedi. Telif onun için önemli değildi. Bize de onu aksettirdi. Halk telifini sevgisiyle verdi" ifadelerini kullandı.

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