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Jessica May'dan Türk mutfağı itirafı!

Ünlü oyuncu Jessica May'dan Türk mutfağı itirafı! İşte detaylar...

Jessica May'dan Türk mutfağı itirafı!

Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, İstanbul'da düzenlenen karnavala katılınca heyecanlı anlar yaşadı.

 Jessica May'dan Türk mutfağı itirafı!

Migros'un Rio Karnavalı etkinliğinde boy gösteren oyuncu, "Brezilya'ya ışınlandım sandım" dedi. May, "Türk mutfağı mı yoksa Brezilya mı?" sorusuna, "Türk mutfağı çok zengin. Türkiye'de nereye gidersen git başka şeyle karşılaşıyorsunuz. Denemediğim çok yemek var halen. Evde ise hem Türk mutfağı hem de Brezilya yemekleri yapıyorum. Geçenlerde kısır yaptım" yanıtını verdi.

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