 İzzet Yıldızhan rapçiyle düet olur mu sorusuna bakın ne cevap verdi?

İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ve Zelal'le Alaçatı'da yemek yedi.



Aile, tarzlarıyla dikkat çekerken, ayaküstü basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Üçlüye, sanatçının menajeri Altan Karabulut ve eşi Funda Karabulut da eşlik etti. Tatil için sanatçı, "Artık İzmirliyiz. Bir otelim İzmir'de ikincisi Ankara'da... Genelde bütün ailem İzmir'de... Bende İzmir'deyim, Çeşme bizim için tatil değil, ikinci evimiz gibi..." dedi. Yıldızhan, "Size bundan sonra sanatçı mı diyelim, yoksa iş insanı mı?" sorusuna, "Ekmeğimi sanatçılığımla kazandım. Hiçbir zaman ona sırt dönmem ve nankörde olamam. İş hayatına yoğun zamanımı veriyorum ama mesleğimi bırakmıyorum. Düğün ve özel davetlere katılıyorum. Çoğunlukla zamanımı aileme ayırıyorum" yanıtını verdi. Nazara inandığını söyleyen sanatçı, "Bir davete katılıyoruz, güzel haberler çıkıyor bir sonraki gün bize bir aksilik oluyor. Bunu defalarca yaşadık" diye konuştu. Ajda Yıldızhan, "İzzet Bey dışarı naif ve kibar, evde nasıl?" sorusuna, "İzzet gerçekten iyi bir baba... Çok iyi bir eş. Gayet güzel, her şey güzel" cevabını verdi. Sanatçının kızı Zelal Yıldızhan, "Nasıl bir baba?" sorusuna, "Anlatılmaz, tarifi yok. Babam benim için aşk. Adaletli ve sevgi dolu. Bize her şeyi öğretiyor" yanıtını verdi. "Kışa girerken yeni şarkı yapacağım" diyen sanatçı, "Bir rapçiyle düet gelir mi?" sorusuna, "Kendi tarzımda bir kadın sanatçı olabilir. Rapçi benim tarzım değil. Ben yapan kardeşlerini tebrik ediyorum. Ben düşünmüyorum" diye cevap verdi.



SAATLERİ ÖZEL OLMALI

Saatiyle dikkat çeken sanatçı, "Bir erkeğin takı aksesuarı saattir. İkinci kemer ve ayakkabıdır. Toplumunun gözü önünde insanların ve ekonomi özgürlüğü olan insanların saatleri özel olmalı" dedi. Yıldızhan, hem eşinin hem de kızının kıyafetlerine karıştığını söyleyerek, danıştığını da söyledi.

