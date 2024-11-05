 İzzet Günay yeni nesil beğendiği jönü açıkladı!

Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay, geçtiğimiz gün eşi İpek Günay ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi.



Zarif duruşlarıyla dikkat çeken Günay çifti, alışveriş merkezinde kısa bir gezinti yapıp ardından kahve molası verdi. Masalarına gelen hayranlarını samimiyetle karşılayan usta oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Sağlığıyla ilgili soruya, “Sağlığım çok şükür yerinde, kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz.” dedi. Yeni nesil oyuncularla ilgili gelen soruya ise, “Yeni nesil oyuncuları takip ediyorum ve gerçekten beğendiğim oyuncular var. Özellikle biricik Kıvanç’ımız var. Kıvanç Tatlıtuğ, çok özel bir oyuncu, tam bir jön. Çok seviyor ve takdir ediyorum kendisini.

Hepsinin kendine has bir duruşu var, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar ve edeceklerdir. Yeni nesile örnek olacaklarına inancım tam.” dedi.

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