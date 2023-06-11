 İzmir'de evi yanan İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama geldi  

Geçtiğimiz ay İzmir Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde bulunan lüks sitedeki yangın çıkmıştı.

Sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'in de dairesi yanmıştı. Şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.



Tatlıses, siteyi yapanların para istediğini söyleyerek, tepki gösterdi.



Şarkıcı, "Herkes geçmiş olsun. Eviniz yanmış; ben diyorum evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı 45 senede aldığım ödüllerim yandı ev neki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hâlâ siteyi yapanlar suçlu olduğu halde maliklerden nasıl para alırızın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.

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