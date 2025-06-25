İzel, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Şarkıcı, sevgiisi olduğu iddia edilen Hakan Verbiç ile ilgili, "Daha önce bizi sevgili diye yazdılar ama Hakan benim yakın dostum ve avukatımdır" dedi.

Diş doktorundan çıkan İzel, "Dişim dışında sağlık problemim yok" diye konuştu.



31 yıl sonra tekrar bir araya gelen 'İzel-Çelik-Ercan' grubunun yine dağılmasına ise İzel, "Biz dağılmak üzere kurulu bir grubuz. Müzik grubunda kavgalar oluyor. Bir yerden bir tartışma çıkıyor. Biri diyor o şarkı olsun falan böyle şeyler yani. Bazen kıskançlıklar oluyor. Kuliste birbirlerinin kafasına su şişesi atıp sahnede 'Ay canım benim, hayatım' falan durumları oluyor" ifadelerini kullandı.



Kimseye kırgın olmadığını sözlerine ekleyen İzel "Ben kimseye kırılmıyorum, gençliğimde kırılırdım ama o da vakit ve enerji kaybı oluyor. Kimseye gönül koymam. Kırgın değilim, görüşmüyoruz ama görürsem de sarılır öperim yani" dedi.

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