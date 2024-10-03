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Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu! İşte detaylar...

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan, dünyanın en saygın oyuncu koçlarından Ivana Chubbuck,

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

iki yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da vereceği workshop adeta bir turist oyuncu akınına sahne olacak.

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

(Barbara Sotelsek)

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan ve Hollywood’un en saygın oyuncu koçlarından biri olarak kabul edilen Chubbuck, İstanbul’da düzenleyeceği bu atölye ile Türk ve uluslararası oyuncuları bir araya getirecek.

 

15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu prestijli etkinlik, Brad Pitt, Charlize Theron ve Halle Berry gibi dünya yıldızlarının kariyerlerinde büyük rol oynayan Chubbuck’ın eşsiz tekniklerinden faydalanmak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!
Etkinliğe katılmak isteyen pek çok celebrity yabancı oyuncu şimdiden Türkiye’ye akın etmeye hazırlanıyor. Özellikle Avrupa’dan gelen oyuncular, yerlerini erkenden ayırtmak için biletlerini çoktan aldı. Hollandalı aktör David Elsendoorn, İspanyol oyuncu Lolo Diego, Alman aktris Anja Karmanski ve Avusturyalı Barbara Sotelsek gibi isimler, bu önemli atölyeyi kaçırmamak için harekete geçti.

 

(Lolo Diego)

 Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

(Anja Karmanski)

Ivana Chubbuck’ın oyunculuk dünyasında devrim yaratan metodu, bugüne kadar sayısız oyuncuya Oscar kazandırırken, Türkiye’de de Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Selin Yeninci, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Emre Kızılırmak gibi isimlerin kariyerlerine önemli katkılarda bulundu. Bu yıl düzenlenecek olan atölye ise, Türk oyuncuların yanı sıra sınır ötesinden gelecek yeteneklerle birlikte kültürel ve sanatsal anlamda önemli bir buluşma noktası olacak.

 Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

(Carsten Clemens)

Türkiye’yi kısa bir süreliğine uluslararası oyunculuk dünyasının merkezi haline getirecek olan bu etkinlik, sanatsal işbirliklerine ve oyunculuk dünyasında yeni kapıların açılmasına vesile olacak.

 Ivana Chubbuck'ın İstanbul atölyesi, yabancı oyuncuların yeni rotası oldu!

(David Elsendoorn)

15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul, oyunculuk dünyasının parlayan yıldızı haline gelmeye hazırlanıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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