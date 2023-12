İstanbul’da modern bir başyapıt: Sanasaryan Han, A Luxury Collectıon Hotel

1895 yılında inşa edilen, neo-klasik tarzda tasarlanan yapısıyla dış cephesinin aslına uygun bir şekilde restore edildiği ve tarihi dokusunun korunduğu Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, İstanbul'da ünlü mimar Hovsep Aznavuryan tarafından tasarlanmış bir kültürel mimari eser olarak misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Sanatın ve kültürün her konumunda ön plana çıktığı The Luxury Collection, Sanasaryan Han’ın iç dekorasyonu adeta İstanbul’un şiirselliğini öne çıkaran bir anlatım sağlıyor. İstanbul’un her dokusunun sanat ile harmanlandığı otelde; Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda bulunan zanaatkârlar ile ustaların el işçiliğiyle yaptığı değerli bakırdan eser ve ürünler odalarda özenle konumlanıyor.

Alika Aydar tasarımı olan İstanbul'un simgesi “Erguvan” çiçekleri ile bezenmiş duvarlar ve benzersiz tavan yüksekliği ile dikkat çeken gün ışığına hakim atriyumda konumlanmış el yapımı cam ışık enstalasyonu; bahar aylarında şehrin dört bir yanında yer alan çiçeklerden ilham ile unutulmaz bir ambiyansın oluştuğu Sanasaryan Han’a ayrı bir hava katarken; yapılış amacına vurgu yaparak Erzurum’daki Sanasaryan okulundan mezun olan öğrencilerin diplomalarının birebir kopyası olan seramik replikalar da ayrıca girişte sergileniyor.

Seramik sanatçıları Kübra Ergan ve Tuğçe Gökbulut liderliğindeki disiplinler arası atölye Sukha Studio, sanatı keşfetmeye davet ederken, fotoğrafçı ve sanatçı Harun Doğan ile mimar Efe Aydar'ın iş birliğiyle hazırlanan ve İstanbul'un zamansız güzelliğini yansıtan Momentum adlı fotoğraf sergisi ise otele ayrıcalıklı bir hava katıyor.

Kullanılan tek renkli dönüştürme tekniği ve çerçevelerin 3 boyutlu tasarlanmasıyla İstanbul'un zamandan bağımsız her bir anının deneyimlemesine olanak sağlayan sergi, otel içerisinde her katta ve farklı alanlarda yer alan fotoğraflarla misafirlere keyifli bir sanat deneyimi yaşatıyor.

Sanasaryan Han içerisinde ayrıca Osmanlı kültürünün zenginliğini ve derinliğini mükemmel bir şekilde birleştiren sanatçı Ergin İnan’ın, mistik bir atmosfer yaratma yeteneğiyle büyüleyen eseri adeta bir simya ustası gibi sanatseverleri kendine çekiyor. Sanat anlayışını yaşamla öznel kılan Zahit Büyükişleyen’in Sanasaryan Han için özel tasarladığı ‘Bir İstanbul Masalı’ tablosu ve figürlerini mekan içerisinde düzenleme algısı yaratan sanatçı Nilay Kan Büyükişliyen’in eserleri de otelin farklı alanlarında sergileniyor.

Otelin içerisinde yer alan The Library Bar ise entekletüel atmosferi, modern tasarımı, sahaflardan özel olarak toplanmış 1800 ve 1900’lu yıllarda basılmış kitap koleksiyonu, İstanbul’u anlatan imza içecekleri ile sanatın ve sohbetin en yeni buluşma noktası olarak hizmet vermek ve değerli sanatçıların katılımların ev sahipliğinde yapılacak “The Library Talks” ları düzenlemek için gün sayıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.