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Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı

Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı İşte detaylar...

Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı

Elif Buse Doğan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı
Şarkıcı, "Yeni eseri kliplendirdik. Az önce arabada dinlendim. Umarım dinleyicilerimiz de sever" dedi.

 Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı

Doğan, "Kendinizi dinlemeyi sever misiniz?" sorusuna, "Şarkı çıkma döneminde dinliyorum. Revizeler olduğu için fazla fazla dinliyorum. Sonra yenilerini dinliyorum. Dinleyince çok hata arıyorum" yanıtını verdi.

Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı
Amerika'dan dönen şarkıcı, "Gittiğim ikinci gün konser verdim. Yedi defa gittim New York'a... Bu defa gurme gibi gezdim" diye konuştu.

Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı
Doğan, İsveç'e hem konser vermeye hem de gezmeye gitmek istediğini de belirtti. Aşkla ilgili sorulara, "Ben de el ele gezmek isterim biriyle. Milano'da evlenmek isterim ben de..." dedi. 

 Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması! Evlenmek istediği ülkeyi açıkladı

Kendini güvenen ve beni kaldırabilecek biriyle el ele dolaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

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