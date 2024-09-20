Elif Buse Doğan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, "Yeni eseri kliplendirdik. Az önce arabada dinlendim. Umarım dinleyicilerimiz de sever" dedi.

Doğan, "Kendinizi dinlemeyi sever misiniz?" sorusuna, "Şarkı çıkma döneminde dinliyorum. Revizeler olduğu için fazla fazla dinliyorum. Sonra yenilerini dinliyorum. Dinleyince çok hata arıyorum" yanıtını verdi.



Amerika'dan dönen şarkıcı, "Gittiğim ikinci gün konser verdim. Yedi defa gittim New York'a... Bu defa gurme gibi gezdim" diye konuştu.



Doğan, İsveç'e hem konser vermeye hem de gezmeye gitmek istediğini de belirtti. Aşkla ilgili sorulara, "Ben de el ele gezmek isterim biriyle. Milano'da evlenmek isterim ben de..." dedi.

Kendini güvenen ve beni kaldırabilecek biriyle el ele dolaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

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