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Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nur Sürer, Etiler'de bir mekanda evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katıldı.

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!
Oyuncu, düğünden ayrıldıktan sonra 100 metre ilerideki otobüs durağına geçti.

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!
Bir süre otobüsü bekleyen Sürer,

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!

gelen toplu taşıma aracına binerek, evine geçti.

Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!
Sanatçıyı otobüs durağında görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Sürer, son olarak 'Aile' dizisinde yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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