 Melis Sezen yeni dizisi 'Deha' hakkında konuştu!

Televizyon ekranlarında hayat verdiği karakterlerle adından başarıyla söz ettiren Melis Sezen, Show TV’de yayına başlayacak, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’yla yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Pazar akşamı Show TV’de ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak dizide İmre karakterine hayat verecek başarılı oyuncu ‘Deha’yla ilgili görüşlerini paylaştı.

Damla Serim’in senaryosunu yazdığı, Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, Pazar akşamı Show TV’de başlayacak ‘Deha’ dizisinin seyirciyle buluşmasına çok az kaldı. Tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak yaratan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ay Yapım imzalı dizide Melis Sezen tutkulu ve özgür ruhlu İmre karakterini canlandırıyor. Güzelliği ve zekasıyla herkesi etki altına alan, sınırları sürekli zorlayan ve engel tanımayan bir karaktere hayat verecek oyuncu İmre’nin yaptıklarıyla kendinden çok konuşturacak.

Melis Sezen, ‘Deha’yı ve özgür ruhlu bir karakter olarak tanımladığı İmre’yle ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: “Deha içimizdeki kitabı açık açık okuyacağımız en derinlerimize baktıracak kendimize en hakiki soruları sorduracak bir hikaye. Her karakterde hayatın özünün başka yönünü keşfedeceğiz. İmre ise kendine uyanmış, dişil enerjisinden beslenen kendi olmaktan çok mutlu hayatın her anını bir bebek gibi büyük bir açlık ve heyecanla yaşayan özgür ruhlu bir kadın, çok ilham verici çok güçlü ve gücü kendini olduğu gibi sevmesinden geliyor onu keşfetmek, belki de kendi bile farkında olmadığı kabuklarını bir bir soymak için sabırsızlanıyorum.”

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’yu buluşturan ‘Deha’ Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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