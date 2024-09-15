Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor!

Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Bingöl, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti ve sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, bu mekanda ilk kez sahne almanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirtti. "Güzel bir akşam olacak. Benim için değerli vakitlerini harcayan herkese teşekkür ederim," dedi.



YAZ AYLARI TEMPOLU GEÇTİ

Muhabirlerin "Yavuz Bey, yaz ayları sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Yaz ayları güzel geçti. 6 aydır Altunizade Kültür Merkezi'nde (AKM) yapacağımız etkinliğe çalışıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Onun dışında konserlerimiz oluyor. Yaz güzel, tempolu geçti," cevabını verdi.



YENİ PROJEYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Son olarak dört yıl önce "Teşkilat" adlı dizide rol alan Yavuz Bingöl'e, "Sizi uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Yeni proje var mı?" sorusu yöneltildi. Bingöl, "Evet, biraz ara verdim. Bu sene inşallah bir yapımda olacağım. Yeni projeyle ekranlara dönüyorum. Sürpriz olsun," cevabını verdi.



EVLİLİK KARARI ALDI

Geçtiğimiz günlerde altı yıldır beraber olduğu Nilşah Ağaoğlu ile evlilik kararı alan Yavuz Bingöl, bu konuda şunları söyledi: "Evet, evlenme kararı aldık. 25 Ekim'de 50-60 kişilik dostlar ve aile arasında bir nikah yapacağız. Uzun zamandır zaten birlikteydik. Şimdi bunu nikah ile taçlandıracağız."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.