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Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor!

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor!

Yavuz Bingöl, Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Bingöl, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti ve sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, bu mekanda ilk kez sahne almanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirtti. "Güzel bir akşam olacak. Benim için değerli vakitlerini harcayan herkese teşekkür ederim," dedi.

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor!
YAZ AYLARI TEMPOLU GEÇTİ
Muhabirlerin "Yavuz Bey, yaz ayları sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Yaz ayları güzel geçti. 6 aydır Altunizade Kültür Merkezi'nde (AKM) yapacağımız etkinliğe çalışıyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Onun dışında konserlerimiz oluyor. Yaz güzel, tempolu geçti," cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor!
YENİ PROJEYLE EKRANLARA DÖNÜYOR
Son olarak dört yıl önce "Teşkilat" adlı dizide rol alan Yavuz Bingöl'e, "Sizi uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Yeni proje var mı?" sorusu yöneltildi. Bingöl, "Evet, biraz ara verdim. Bu sene inşallah bir yapımda olacağım. Yeni projeyle ekranlara dönüyorum. Sürpriz olsun," cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl evleniyor!
EVLİLİK KARARI ALDI
Geçtiğimiz günlerde altı yıldır beraber olduğu Nilşah Ağaoğlu ile evlilik kararı alan Yavuz Bingöl, bu konuda şunları söyledi: "Evet, evlenme kararı aldık. 25 Ekim'de 50-60 kişilik dostlar ve aile arasında bir nikah yapacağız. Uzun zamandır zaten birlikteydik. Şimdi bunu nikah ile taçlandıracağız."

 

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