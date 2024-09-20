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Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu!

Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu! İşte detaylar...

Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu!

2024 World Miss Europe güzeli seçilen Elmas Yılmaz, Nişantaşı City's'deydi.

 Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu!

Projelerinden bahseden model, "Oyunculuk eğitimlerimi tamamladım. Kasım ayında Paris Fashion Week'e gideceğim" dedi.

 Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu!

Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'in eleştirilmesine Yılmaz, "Eleştirilere üzülüyorum. Genç güzel ve pırıl pırıl bir kız. Türk kadınlarımızın hepsi güzel ve güçlü... Kötü muamele yapılması beni üzdü. Aynısı bana da yapıldı. O kız bizi dünyada temsil edecek. Herkes kızı paylaşıp, linç etti. Ülkemizin kızı, değer vermek gerekir. Haketti bence birinciliği..." diye konuştu.

 Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu!

Yurt dışında ülkemizi temsil eden model, "İletişim, donanım, kültür ve İngilizce çok önemli..." ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Avrupa Güzeli oldunuz İdil Bilgen kadar konuşuldunuz mı?" sorusuna, "Konuşulmadım. Sokaktaki kedi bile İdil'i tanıyor. Ülkenin verdiği geyik muhabbeti başarının önüne geçiyor. Benim hayatımda bir şey değişmedi. İlla bir şeyle gündeme geleceksiniz, ya da sosyal medyada bir şey olacak. Veya sevgiliyle gündeme geleceksiniz. Ülkenin başarısı kimsenin umurunda değil. Bu çok üzücü" diye cevap verdi.

 Avrupa Güzeli Elmas Yılmaz eleştirilen İdil Bilgen hakkında konuştu!

Model, Bilgen'e sosyal medyada destek verdiğini, telefonla görüşmediğini açıkladı.

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