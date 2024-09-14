Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Üç aylık hamile olan oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da konuk olduğu programda açıkladı.

Shakira, Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü birçok ismi ağırlayan programa ikinci kez konuk olan Neslihan Atagül Doğulu, programda bebek sahibi olacağını öğrendiğinde ailesinin ve kendisinin yaşadığı heyecanı anlatırken, “Oğlunuza katmak istediğin şey ne olur?” sorusuna ise; ‘kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını’ diye cevap verdi.

Güzel oyuncu programda giydiği Valentino imzalı kıyafetiyle de büyük beğeni topladı ve sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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